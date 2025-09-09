Tiburones de La Guaira iniciará su minicamp el 15 de septiembre

Tiburones de La Guaira realizará un minicamp en el Estadio Universitario de Caracas desde el 15 de septiembre, informó el departamento de prensa del club salado.

Este campamento servirá como preparación de cara a las prácticas oficiales y a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La actividad finalizará el 30 de septiembre, justo antes de dar inicio a los entrenamientos formales del equipo.

Una vez más, lanzadores, receptores y jugadores del resto de las posiciones se reportarán a Tiburones con la intención de ponerse a plenitud de condiciones.

Varios integrantes del staff técnico, comandarán los entrenamientos en casa.

"La pasada edición del Minicamp fue un éxito total. En aquel entonces se llevó a cabo en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto. Fue en ese escenario donde se dieron cita más de cincuenta peloteros con la intención de ganarse un cupo en el roster final. Esta acampada regresa ahora al parque de la UCV (Universidad Central de Venezuela)", indicaron los directivos de La Guaira.

Tiburones debutará el 16 de octubre frente a Águilas del Zulia en el parque Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Caracas / Redacción Web