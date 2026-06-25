Terremoto deja al menos 11 fallecidos en edificio Petunia de Altamira, en Caracas

El colapso del conjunto residencial Petunia, ubicado en la primera transversal de Los Palos Grandes, en Altamira, Caracas, dejó un saldo preliminar de al menos 11 personas fallecidas, tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles, de acuerdo con reportes de autoridades locales y equipos de rescate.

El edificio colapsó por completo durante el movimiento telúrico, lo que provocó una rápida movilización de organismos de seguridad, Protección Civil, vecinos y voluntarios que participaron en las labores de búsqueda entre los escombros durante la noche y la madrugada. Hasta el momento, también se han reportado decenas de heridos y personas rescatadas con vida en la zona afectada.

El siniestro en Petunia se convirtió en uno de los puntos más críticos de la emergencia en Caracas, debido a la magnitud del derrumbe en una zona densamente poblada del este de la ciudad. Las autoridades mantienen las labores de rescate y evaluación estructural en el complejo y edificaciones cercanas, mientras continúan las labores de atención a las familias afectadas por el sismo.

Caracas / Redacción web