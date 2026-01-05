Taiwán sigue con "alta atención" la situación en Venezuela tras la captura de Maduro

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán sigue con "alta atención" la actual situación política, económica y social de Venezuela, después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar en Caracas que se realizó este sábado.

En un comunicado remitido este lunes a EFE, la Cancillería isleña subrayó que está siguiendo la situación del país caribeño "tanto en el ámbito interno como internacional, incluida la participación del régimen dictatorial venezolano en el narcotráfico internacional, así como la crisis humanitaria provocada por su Gobierno autoritario".

En este contexto, el Ejecutivo de Taipéi continuará vigilando la evolución de los acontecimientos en Venezuela "para mantenerse al tanto de los últimos desarrollos y responder oportunamente", en aras de proteger y asistir a los ciudadanos taiwaneses que viven en el exterior.

Más detalles

"Al mismo tiempo, el Gobierno de Taiwán espera que Venezuela pueda transitar de manera pacífica hacia un sistema democrático y promover el desarrollo de las relaciones bilaterales", apuntó el texto de la Cancillería.

"Taiwán también seguirá cooperando con Estados Unidos y otros aliados globales de la libertad y la democracia para trabajar conjuntamente por la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales y globales", agregó.

Este comunicado se difunde después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara ayer que Maduro y Flores fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos, donde el presidente venezolano pasa ya dos noches recluido en el Metropolitan Detention Center de Broolyn.

Presidencia interina

Mientras tanto, en Caracas la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Según varios expertos, el operativo militar estadounidense podría intensificar los reclamos soberanos de China sobre Taiwán, un territorio gobernado de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

En este contexto, China ha intensificado su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia y forzando la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi en favor de Pekín.

El Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.

Taipéi / EFE