Sustituirán 600 metros de tubería agua potable y 400 de aguas servidas en Playa Grande

El alcalde de Bermúdez, en el estado Sucre, Julio Rodríguez, anunció en su programa de radio semanal, que ya cuentan con una tubería para sustituir los tramos dañados de la aducción que abastece a Playa Grande de agua potable.

Señaló que los tubos que se reemplazarán son bastante viejos y se revientan a cada rato, debido al caudal y la presión que aportaron las reparaciones que se hicieron a El Carupanero.

Precisó que se van a sustituir unos 600 metros de tubería y adicionalmente, unos 400 metros de la tubería de impulsión de aguas servidas, que también causa problemas en Playa Grande y que constituyen una obra en una primera etapa.

“Cuando se prende el sistema de impulsión en Playa Grande tenemos problemas con la tubería que está por la Troncal 9 y que llega hasta Campo Ajuro”.

Rodríguez anunció que en conversaciones en el Ministerio para las Aguas se logró retomar el proyecto de la descarga submarina, para lo cual dijo, se estaba construyendo la tubería.

La acción permitirá eliminar la contaminación y los malos olores en el sector Campo Ajuro y sanear parte del litoral del municipio Bermúdez.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano