Suspenden el uso de las playas de Lechería por mar de leva

Ferreira exhortó a la colectividad a seguir las recomendaciones de las autoridades

El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, prohibió temporalmente el uso de todos los balnearios del municipio Diego Bautista Urbaneja, por mar de leva. La medida aplicará el día de hoy, 11 de febrero.

Mediante una nota de prensa, el ayuntamiento morreño informó que en las próximas horas, a través del centro de monitoreo Simatur, en la sede de Protección Civil Urbaneja, se mantendrá la vigilancia de las costas con el fin de verificar si las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas para la población.

“Nuestra prioridad es la prevención”, señaló Ferreira, quien pidió a la colectividad evitar circular en zonas cercanas a las costas y estar atentos a los reportes de los organismos competentes.

Además, el alcalde instó a los vecinos a seguir las recomendaciones de las autoridades, que se encuentran desplegadas en las playas de la ciudad para su supervisión.

