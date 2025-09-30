Surinam y Venezuela reforzarán sus relaciones en petróleo, educación y finanzas

Dos altos funcionarios de Surinam y Venezuela se reunieron para reforzar sus relaciones, específicamente en los sectores del petróleo, el gas, la educación y la economía.

Así lo dejó saber este martes en un comunicado de prensa el Servicio de Comunicación de Surinam (CDS, en inglés), tras el mitin que tuvieron su ministra de Finanzas y Planificación, Adelien Wijnerman, y la embajadora de Venezuela en Surinam, Ayezim Y. Flores Rivas.

El CDS, a su vez, indicó que durante el mitin, Flores Rivas propuso a Wijnerman que el Gobierno venezolano podía proveer clases de español a los funcionarios del ministerio que dirige.

"Ella también resaltó las inversiones que ha hecho Venezuela con proyectos sociales y de educación, las dos bases principales para iniciativas futuras", dijo el CDS.

Intención

"Surinam y Venezuela han expresado su intención de expandir su relación y cooperación, que incluye el intercambio de conocimiento y entrenamiento a través de las universidades de sus respectivos países", agregó.

Wijnerman, mientras tanto, agradeció al Gobierno venezolano por la iniciativa y aseguró que Surinam "está abierto a cooperar intensamente" con los temas que se discutieron.

Flores Rivas, por su parte, describió la reunión como "un nuevo comienzo" para ambos países.

No obstante, resaltó que Venezuela, pese a todos los retos que enfrenta, se mantiene firme en apoyar a Surinam en los sectores de la educación, finanzas, petróleo y gas.

San Juan / EFE