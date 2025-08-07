Sugey Herrera se juramentó para su segundo periodo como alcaldesa de Barcelona

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, se juramentó este jueves ante la Cámara Municipal para seguir gerenciando la capital del estado Anzoátegui para el periodo 2025-2029.

En un acto realizado en la Plaza Libertadores de Barcelona, la presidenta del Concejo Municipal, Janett García, dio inicio a la sesión leyendo la orden del día y verificando el quorum reglamentario.

Herrera fue juramentada por García y luego, su hija, Geraldine Díaz, junto al gobernador Luis Marcano, y una representación del poder popular expresado en comunas, juventud y pueblos indígenas, le impusieron la banda como alcaldesa del ayuntamiento capitalino.

“Hoy asumimos un nuevo compromiso pero con el objetivo claro de seguir al lado del pueblo, como lo hicimos en la gestión pasada. Hablar en cifras es frío, pero es el esfuerzo de todos quienes forjamos, trabajamos y transformamos territorios con más de 2.500 acciones ejecutadas durante 43 meses", resaltó la alcaldesa.

Aseguró que Barcelona se ha convertido en uno de los bienes más preciados, por lo que de la mano de las comunas trabajarán para garantizar que sea "un lugar para vivir, trabajar y para soñar".

La burgomaestre acotó que para este trayecto gubernamental pidió a su tren ejecutivo estar más en las calles y dejar a un lado las sillas de sus escritorios, por lo que resaltó que la labor es desde las comunas y con las Agenda Concreta de Acción (ACA).

Para finalizar invitó a todos los entes públicos y privados a seguir resolviendo, reflexionando que aún falta mucho por hacer, pero que van encaminados a lograr "la suprema felicidad".

Barcelona / Redacción web