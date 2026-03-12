Sucre al borde del aislamiento aéreo: solo dos vuelos semanales operan en Cumaná

El Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre en la ciudad de Cumaná, atraviesa una nueva reducción en su oferta de vuelos comerciales, luego de que la aerolínea estatal Conviasa limitara sus operaciones a únicamente dos frecuencias semanales hacia Caracas.

Con este ajuste operativo, la terminal aérea del municipio Sucre queda conectada con la capital del país solo los días lunes y viernes, disminuyendo aún más las alternativas de traslado para los usuarios del estado costero.

Esta reducción se suma a la eliminación previa de vuelos que se realizaban los días domingo y a la salida definitiva de la aerolínea Rutaca Airlines de esta ruta, lo que ha reducido significativamente las opciones de movilidad aérea disponibles para la región.

Cabe recordar que en años recientes la ruta entre Cumaná y Caracas llegó a contar con al menos tres frecuencias semanales operadas por Conviasa, programadas los días lunes, miércoles y viernes. ￼

Menos vuelos y mayor dependencia de las vías terrestres

La actual situación del aeropuerto ocurre durante la gestión del director Rafael Amaya, período en el que la disponibilidad de vuelos comerciales ha disminuido progresivamente.

Este escenario contrasta con las declaraciones de la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, quien ha señalado en distintas oportunidades la necesidad de fortalecer la conectividad aérea de la entidad.

Ante la escasez de vuelos, ciudadanos y sectores comerciales se ven obligados a depender casi exclusivamente del transporte terrestre para trasladarse hacia el centro del país, una condición que complica la movilidad de pasajeros y el intercambio comercial en la región oriental.

La limitación en las frecuencias también genera preocupación en el sector turístico y empresarial, especialmente ante la cercanía de la temporada de Semana Santa, período en el que tradicionalmente se registra un aumento en el flujo de visitantes hacia el estado Sucre.

Cumaná / Lino Castañeda