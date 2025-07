Subieron tarifas de transporte público en el municipio Anaco

Usuarios de transporte público en el municipio Anaco recibieron con sorpresa el incremento en las tarifas que entró en vigencia este lunes 28 de julio.

Y es que a partir de hoy, quienes se movilizan en carros por puesto deberán pagar 10 bolívares más, pues la tarifa subió de 30 a 40 bolívares; mientras que en buses el pasaje pasó de 20 a 25 bolívares.

Leider Rivas, presidente de la línea de carros por puesto Prestigio de Oriente, que cubre las rutas Paraíso, La Esperanza, Prados del Este y Las Victorias de Chávez, confirmó la información y aclaró que se trata de un reajuste que quedó pendiente desde el 1° de mayo, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en esa fecha.

"Nos esforzamos por brindar un buen servicio a los pasajeros y nos apegamos a lo que establece la Gaceta Oficial. No es un aumento arbitrario, sino algo que ya estaba establecido y además fue acordado previamente con las autoridades", expresó.

Rivas dijo que tienen 46 vehículos afiliados, pero no todos están activos en este momento y movilizan 1.200 pasajeros diariamente.

Acuerdo

En la Cooperativa Anaco, los choferes afirmaron que desde hoy están cobrando el aumento y enfatizaron que "tanto la dirección de transporte de la alcaldía como el concejo municipal estaban al tanto de que el aumento entraría en vigencia un día después de las elecciones porque eso fue lo que se acordó".

En esa línea cuentan con 28 buses que movilizan pasajeros en las rutas La Florida, Bicentenario, El Siete, Las Victorias de Chávez y Campo Los Pilones.

En lo que respecta a la línea Union de Conductores Viento Fresco no está cobrando la nueva tarifa, pues según testimonios de los choferes, aún no han recibido autorización de la directiva para hacerlo.

Descontentos

Magaly Mejías no recibió con agrado el incremento en el pasaje, pues asegura que el dinero no le alcanza para nada. "Me monto en autobús porque es más barato, pero ya no voy a poder salir tantas veces al centro a hacer las compras porque la plata no rinde", acotó.

Zulmary González aseveró que hace un esfuerzo por pagar el pasaje en carro por puesto porque ofrecen un mejor servicio, pero no ocultó su preocupación por la nueva tarifa. "Me pongo a sacar cuentas y me doy cuenta que cada día es más difícil mantener a mis hijos y pagar pasaje", acotó.

Anaco / Danela Luces