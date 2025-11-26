Solicitan a las autoridades que rehabiliten varios tramos de la vía El Rincón-San Diego (+Fotos)

Conductores que suelen transitar por la vía El Rincón-San Diego, en la zona norte del estado Anzoátegui, mostraron su preocupación por el mal estado de varios tramos de esta concurrida carretera.

Y no es para menos, pues en un recorrido hecho por la arteria vial se constató que entre el sector El Samán y la entrada al conjunto residencial Valles de Moya hay más de un hueco y troneras que complican la vida de los choferes.

Hasta el cruce para girar hacia la sede del Iutepal, extensión Puerto La Cruz, la vía luce en buen estado, pero al llegar a Terrazas del Mar se empieza a complicar el panorama, ya que en este punto hay varios orificios y desniveles en el canal derecho.

Hueco de gran magnitud

Ni hablar del canal izquierdo, donde en la actualidad existe un hueco de gran magnitud en toda la curva, lo cual es un peligro para cualquier conductor.

Al avanzar por la carretera se puede apreciar otro hueco unos metros antes de llegar a Terrazas Guadalupe.

Entre ese conjunto residencial y Pedregal Country no se apreciaron mayores desperfectos.

La complicación vuelve a aparecer frente Agromax, donde se observan troneras que provocan que los vehículos pasen despacio.

Medidas propias

Desde ese lugar hasta la residencia Valle Los Moyas hay varios orificios más en la vía e incluso, uno de esos tuvo que ser tapado recientemente por los mismos residentes de la zona, debido a su alto nivel de peligrosidad.

"Los vecinos de Los Moyas rellenaron ese hueco donde pusieron los palos para que los conductores estén sepan que se está secando aún. Ese hueco era muy peligroso, aquí han habido accidentes. Sobre todo en las noches uno escucha el ruido de los carros pegando tremendos frenazos o esquivando los huecos, y cuando llueve esto se pone peor", comentó el señor Raúl Rondón, quien tiene un negocio a la altura del sector Vidoño.

Sarahy Gil, frecuente visitadora de Terrazas de Guadalupe dice que además del pésimo estado de la carretera, no hay ni un poste de alumbrado público. “Las personas que no conocen la vía pueden desbarrancarse en una de estas curvas porque las fallas de borde son abundantes”.

Otra voz

El conductor José Álvarez aseguró que la última vez que asfaltaron la vía El Rincón-San Diego fue hace cuatro años aproximadamente.

Acotó que los mismos ciudadanos han optado por realizar especie de "bacheos" por sus propios medios en las zonas más afectadas.

"Esto no debería estar así, aquí trabajan como cinco líneas de transporte y pasan muchos carros particulares, pero pareciera que hay una desidia gubernamental. Hacemos un llamado a las autoridades para que asfalten esta carretera tan importante", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez