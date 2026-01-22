SNTP informa condena de 15 años de cárcel contra estudiante de periodismo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este jueves que un estudiante de Comunicación Social fue condenado a 15 años de prisión, tras denunciar "un problema de aguas servidas" en su comunidad, mientras en el país se desarrolla un proceso de excarcelaciones de presos políticos.

Según publicó la gremial en su sitio web, Juan Francisco Alvarado es estudiante universitario y fue detenido el 20 de marzo de 2025 "por denunciar desde sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp (creada por el Gobierno venezolano), que las aguas negras se desbordaban en su comunidad y que los transformadores eléctricos se dañaron sin ser reparados".

Alvarado, de 31 años, se encuentra encarcelado, según el SNTP, en el Comando de la Guardia Nacional, uno de los componentes de la fuerza armada, en Guanare, la capital del estado Portuguesa, pese a ser civil y a que su caso fue juzgado por un tribunal del estado Cojedes.

"El Estado venezolano lo acusó de incitar a una rebelión, lo juzgó por incitación al odio y lo condenó a 15 años de prisión", denunció el SNTP.

El sindicato apuntó que el caso de Alvarado es ejemplo de una práctica que llamaron 'patrullaje cibernético', una política que tachan de "vigilancia digital" y, entre otras cosas, incluye "monitoreo de redes sociales y revisión forzada de dispositivos, que ha derivado en decenas de detenciones arbitrarias en todo el país".

Esta condena ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado hace diez días por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien informó sobre un "número importante" de excarcelaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

Hasta este jueves, la ONG Foro Penal había verificado 154 excarcelaciones y 780 presos políticos que se mantienen detenidos.

En este contexto, fueron excarcelados 18 periodistas y trabajadores de la prensa que se encontraban detenidos, la mayoría el pasado 14 de enero.

De acuerdo con los registros del sindicato, quedan seis periodistas detenidos en Venezuela, entre ellos Alvarado y también el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, reconocido aliado de la líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado.

Caracas / EFE