SNTP denuncia agresiones contra periodistas durante cobertura de protesta del 9 de abril

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este miércoles una serie de agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa mientras cubrían la movilización realizada el 9 de abril en reclamo de salarios dignos.

De acuerdo con el gremio, al menos 10 comunicadores fueron afectados durante los hechos, presuntamente a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes habrían impedido el avance de la manifestación.

El SNTP detalló que los trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y víctimas de robos. Asimismo, indicaron que varios equipos de trabajo, como teléfonos y micrófonos, resultaron dañados, y algunos periodistas sufrieron la rotura de sus lentes de visión.

La organización señaló que estos casos han sido documentados y advirtió que el número de afectados podría ser mayor.

Ante esta situación, el sindicato exigió el cese inmediato de las agresiones contra la prensa y pidió que se establezcan responsabilidades y sanciones contra los implicados.

Caracas / Redacción web