Smpnna y voceros de los planteles actualizaron acuerdos de paz y convivencia en Bermúdez

El Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Smpnna) del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, realizó una jornada de trabajo con las instituciones educativas para revisar y actualizar los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria.

Las mesas de trabajo reunieron, la semana pasada, a representantes de 118 de los 144 planteles educativos de la jurisdicción, y se concluyó con un productivo debate entre los voceros de los organismos pedagógicos y del Smpnna.

El evento se realizó en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, bajo la conducción del presidente del Smpnna, Leonel Pastrano, quien recalcó la importancia de estos acuerdos y la intermediación en la solución de los conflictos a lo interno de los planteles.

La discusión abordó diversos temas de interés dentro de las instituciones educativas, lo que generó información necesaria para la correcta actualización de los referidos acuerdos de convivencia y paz escolar.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano