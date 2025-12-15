Smart y Costeros avanzaron invictos a semifinales de La Copa

Los equipos Smart y Costeros avanzaron invictos a las semifinales de La Copa, torneo de baloncesto urbano que se disputa en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

El quinteto inteligente superó el viernes a Cerezos con pizarra de 81-51, mientras que el sábado despachó 74-63 a Team 4 Caras. Con la conquista de la jornada inaugural llegaron a tres victorias en igual cantidad de presentaciones y aseguraron su presencia en la instancia de los mejores cuatro conjuntos, como líderes del Grupo B.

Costeros, que en la primera semana de acción ganó sus dos partidos, contó con una incorporación de lujo como la de Michael Carrera. El barcelonés se hizo sentir de inmediato y guió el lauro de los suyos con marcador de 86-51 sobre Espejo, para también sellar su boleto a las semifinales en condición de puntero de la parcela A.

Halcones de Oriente, que tenía récord de 1-1 en dos partidos, debía enfrentarse el viernes a PNB, cuadro que acumulaba dos tropiezos. Sin embargo, el conjunto policial no se presentó al encuentro y los rapaces ganaron por forfeit (20-0), lo que los puso en una posición cómoda de cara a la clasificación, la cual materializaron con la caída de Espejo ante Costeros al día siguiente.

Triple empate

La definición del segundo equipo semifinalista del Grupo B se dará de acuerdo al average de puntos, pues hay un triple empate entre Team 23 de Enero, Team 4 Caras y Cerezos, todos con marca de un triunfo y dos caídas.

Desde la organización del torneo todavía no han informado de manera oficial cuál es el quinteto que se queda con el último pase a la instancia de los mejores cuatro, donde ya están Costeros, Halcones y Smart. Esto pese a que el último compromiso se jugó la noche del sábado 15 de diciembre.

De igual manera se espera que den detalles sobre los emparejamientos para las semifinales, que se jugarán el viernes 19 en el recinto portocruzano, para dar paso a la gran final el sábado 20.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo