Sismo de magnitud 3,7 se registró en provincia amazónica de Ecuador fronteriza con Perú

Un sismo de magnitud 3,7 tuvo lugar este sábado en la provincia de Zamora Chinchipe, ubicada en la Amazonía ecuatoriana y fronteriza con Perú. Hasta el momento no se han reportado víctimas o daños materiales derivados del movimiento telúrico.

De acuerdo a informes del Instituto Geofísico, difundidos por EFE, el evento ocurrió a las 15:26 hora local, a una profundidad de 84 kilómetros y a 30,14 kilómetros de la localidad de Yantzara.

Ecuador está ubicado en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, donde se concentran algunas de las zonas de subducción más relevantes del mundo. Además, esta área se caracteriza por tener una fuerte actividad sísmica.

En el Cinturín también se encuentran países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Quito / Redacción web