Sinvema pide que bono especial de vacaciones sea entregado a todo el personal de educación en Anzoátegui

La presidenta estadal del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, solicitó que todo el personal de educación en el estado Anzoátegui reciba el pago del bono especial de vacaciones de Bs 6.160, que canceló el gobierno nacional a través de la plataforma Patria.

Aseguró que, hasta ahora, solo los trabajadores que dependen del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) han recibido el beneficio, quedando por fuera los estadales.

"El personal del ministerio recibió el 10 de julio su quincena, el pago de las vacaciones y la bonificación especial; mientras que el de la Gobernación del estado Anzoátegui, que cobra el 15, recibió la quincena, las vacaciones, pero no el bono especial, y desde ahí empezó el malestar porque en el sector le pagaron a unos sí y a otros no", expresó.

Para Marín, no cancelar este beneficio a toda la nómina del estado Anzoátegui es considerado un acto discriminatorio.

"Exigimos que el beneficio sea pagado a todos los trabajadores tanto activos como jubilados, sin más dilatación ni discriminación. Esta solicitud se basa en la justicia social y laboral, y en la urgencia que impone la grave crisis económica que estamos viviendo".

Señaló que en la entidad existen los recursos suficientes para realizar esta cancelación a través de los ingresos propios, por lo que invitó al gobernador Luis Marcano no solo cubrir este pago para el personal restante, sino también en estudiar la posibilidad de una bonificación extra para todos los trabajadores, con el objetivo de paliar el salario que perciben.

La representante gremial enfatizó que son más de 4 mil empleados tanto activos y jubilados que esperan la cancelación de este bono especial.

Barcelona / Elisa Gómez