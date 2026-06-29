Sinvema: hay muchos docentes trabajando en los centros de acopio que se han habilitado (+Fotos)

El gremio del sector educación, especialmente en el estado Anzoátegui, se ha sumado a la recolección de alimentos, medicamentos e insumos para apoyar a las personas afectadas por el doble terremoto que se registró la tarde del miércoles 24 de junio en Venezuela, el cual afectó principalmente a Caracas y La Guaira.

Según la presidente estadal del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, existe mucha solidaridad en torno a este tema, por lo que cada quien se encuentra colaborando dentro de sus posibilidades.

"Hay muchos docentes trabajando en los centros de acopio que se han habilitado, no sólo en algunas escuelas de Anzoátegui, sino a nivel comunitario o colectivo. Desde Sinvema apoyamos esta labor, porque es lo mínimo que podemos hacer en estos momentos", expresó.

Consulta

Tras una consulta entre el gremio, Marín mencionó que algunas de las instituciones educativas que abrieron sus puertas el pasado viernes y sábado para esta actividad especial fueron la Unidad Educativa Nacional (UEN) Eulalia Buroz, Grupo Escolar República de Chile y la Unidad Educativa (UE) Domingo Maza Velásquez, en la zona metropolitana.

Mientras que en la zona oeste, estaba el Complejo Educativo Pedro Rolingson Herrera de Píritu. Así como la UEN Sabana de Uchire y la UE Licenciado Urbaneja de Bruzual.

"Tengo entendido que hoy lunes, esperaban instrucciones para ver si los colegios se iban a activar, nuevamente esta semana, como centros de acopio", señaló.

Calendario

Por otro lado, la representante gremial considera que el calendario escolar no se verá del todo afectado por las suspensiones de actividades, porque está finalizando el año.

"Los muchachos de primaria estaban cerrando sus proyectos; media y diversificada también estaban finalizando sus evaluaciones. Inclusive, debe haber un alto porque estamos en un momento de duelo y debemos respetar", enfatizó Marín.

Barcelona / Elisa Gómez