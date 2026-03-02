‘Sinners’ confirma su favoritismo al Óscar en los premios del sindicato de actores

El drama de vampiros ‘Sinners’ consagró en su camino a los Óscar tras alzarse con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

La película dirigida por el aclamado Ryan Coogler se impuso en la categoría reina frente a fuertes competidoras como ‘One Battle After Another’ -que partía como favorita con siete candidaturas- ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’ y ‘Frankenstein’, del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’.

Otros actores

El actor estadounidense aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria de Hollywood, que incluía a Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Jesse Plemons (‘Bugonia’) y Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en ‘Hamnet’. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Óscar el próximo 15 de marzo.

La veteranía de Sean Penn fue reconocida con el premio al mejor intérprete masculino de reparto por su trabajo en ‘One Battle After Another’, mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por ‘Weapons’.

La victoria de ‘Sinners’ en estos galardones polariza la carrera hacia los Óscar en un duelo directo frente a ‘One Battle After Another’ tras su victoria ayer en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

Los Ángeles / EFE