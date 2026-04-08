Sindicatos unirán fuerzas en Barcelona para protestar por salarios dignos

Para este jueves 9 de abril se encuentra pautada una nueva jornada de protestas a nivel nacional para continuar la exigencia de salarios dignos.

En la zona norte del estado Anzoátegui, puntualmente en Barcelona, se tiene previsto que haya dos puntos de concentración, aunque también está en la planificación que ambos grupos se unan para una movilización en conjunto.

Según voceros, la Casa Sindical será uno de los lugares donde se encontrarán los trabajadores, mientras que el otro es la plaza Bombón. En ambos sitios la convocatoria es para las 9:00 am y se espera la participación de representantes de organizaciones sindicales de distintos sectores, como viene siendo costumbre desde que retomaron las actividades de calle.

Algunos de los dirigentes consultados indicaron que en esta lucha debe prevalecer la unión, pues todos apuntan a lo mismo: salarios acorde al costo de la canasta básica, que de acuerdo a estudios tiene un valor que supera los 600 dólares.

Unidad

Cabe recordar que en la protesta realizada el pasado 25 de marzo, el grupo de trabajadores que se reunión en la Casa Sindical marchó hasta la plaza Bombón para encontrarse con el resto de compañeros. Luego, desde allí, todos juntos iniciaron una marcha que recorrió el centro de Barcelona y terminó en las afueras de la sede de la gobernación.

Aunque para la jornada del jueves 9 de abril no hay una ruta clara, lo que sí está definido es que nuevamente habrá una movilización desde la sede de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) hasta la citada plaza, que se encuentra entre las avenidas Miranda y Fuerzas Armadas.

"Nosotros estamos llamando a la unificación de la clase trabajadora. Lo que nos une es el reclamo de nuestros derechos laborales, constitucionales y humanos", expresó Edisson Hernández, coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), quien estará inicialmente en la concentración de la Casa Sindical.

Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad, y representante del Movimiento Socio-Político Laboral (Mospla), también señaló que la idea es unir ambos grupos para tener una protesta de mayor impacto.

Ambos voceros resaltaron que la manifestación será en un tono pacífico, como lo han sido todas las anteriores.

Barcelona / Javier A. Guaipo