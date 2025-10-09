Sindicato propone un plan para disminuir desempleo en el sector construcción

Desde el sindicato de la construcción en el estado Anzoátegui proponen un plan, denominado "hallacazo", para disminuir la tasa de desempleo que tiene dicho sector en la entidad desde hace varios años.

José Hurtado, presidente de la organización sindical que agrupa a más de 5 mil trabajadores, recordó que actualmente no hay grandes obras públicas en desarrollo, lo que se traduce en que muchas de esas personas no tienen un ingreso constante. Sin embargo, agregó que la mayoría mantiene las esperanzas de tener unas navidades decentes y por eso buscan alternativas para laborar.

El vocero explicó que el "plan de empleo hallacazo", que fue presentado formalmente en la sede de la gobernación, tiene como fin conseguir trabajos a corto plazo. Detalló que entre las opciones están el desmalezamiento y limpieza de obras paralizadas, así como el mantenimiento a escuelas, hospitales e incluso en sectores de los diferentes municipios.

"El día martes 7 de octubre estuvimos en la sede del Ejecutivo Estadal haciendo acto de entrega del documento. Allí se le especifica al gobernador (Luis Marcano) cómo se puede emplear a un grupo de hombres y mujeres para que tengan un trabajo, ahora que se acercan las navidades", comentó.

Inconformidad

Hurtado mostró su inquietud respecto a las obras paralizadas en el estado, como por ejemplo el terminal José Antonio Anzoátegui de Barcelona o el hospital de Guanta. No obstante, su inconformidad es mayor por los proyectos que están activos y para los que no se ha tomado en cuenta a la organización sindical del sector construcción que él preside.

Aseguró que sólo el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras Profesionales de Movimiento de Tierra, Asfalto, Obras Civiles, Conexos y Similares del estado Anzoátegui (Suttpmtaocsea) está legalmente constituido en la entidad, por lo que ve injusto que no los tengan en consideración para laborar.

El vocero una vez más pidió al gobernador que tome cartas en el asunto y vele porque se cumplan las leyes en este apartado. También solicitó tomar en cuenta la propuesta antes mencionada, pues considera que podrían ser miles los beneficiados en los 21 municipios del estado.

Barcelona/ Javier A. Guaipo