Simeone cuida la recuperación del equipo en la última sesión antes del derbi

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuidó este viernes la recuperación de sus futbolistas en la última sesión previa al derbi contra el Real Madrid, una vez que su equipo sólo dispone de 64 horas y 46 minutos de espacio entre el final del partido del pasado miércoles ante el Rayo Vallecano y el inicio del de este sábado contra el conjunto blanco.

Por eso, los titulares del último encuentro contra el Rayo se retiraron al vestuario apenas unos veinte minutos después del inicio del entrenamiento sobre el césped del estadio Metropolitano, mientras que el resto de la plantilla se ejercitó sobre el terreno de juego.

Ausencias

En la sesión no participaron ni José María Giménez, ya en el tramo final de su puesta a punto tras permanecer fuera de competición desde el pasado 20 de junio a causa de las lesiones; ni Thiago Almada, con una dolencia muscular, ni Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo.

Son las tres bajas del técnico para el derbi de este sábado.

Madrid / EFE