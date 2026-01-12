Sifontes y Materán con pasos triunfales en Brasil

Los venezolanos Yohanner Sifontes y José Santiago Materán lograron sendas victorias en la continuación de la Liga de Básquet de Brasil (NBB).

Sifontes, con Unifacisa (11-10), figuró con cinco puntos, seis rebotes, cinco asistencias, una recuperación y un bloqueo, en la victoria 78-75 sobre Vasco de Gama, que deja a los azules en la décima posición del circuito.

Materán con Baurú (10-10) no tuvo suerte de cara al canasto, bajó tres rebotes, dio un pase clave y recuperó una posesión, en el triunfo 94-86 sobre Osasco del recordado por la afición oriental Hatila Passos, quien registró siete tableros. Con el triunfo, el quinteto del internacional vinotinto marcha en la 11ma casilla de la justa.

Tovar sufrió derrota

En otro duelo, Paulistano (11-9), del base criollo Edson Tovar, fue dominado 88-81 por San José.

Los paulistas siguen ubicados en el octavo escaño de la clasificación.

En poco menos de ocho minutos de acción, Tovar anidó un par de contables, se apuntó tres cristales y entregó una asistencia.

Santiago / León Aguilar