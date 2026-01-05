lunes
Sheinbaum no ve riesgo de "invasión" a México y descarta llamada a Trump

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no teme a una posible invasión de Estados Unidos a su nación / Foto: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que "por ahora" no tiene prevista una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y descartó una "invasión" de Estados Unidos a territorio mexicano, pese a la amenaza que ha hecho el republicano tras el ataque estadounidense a Venezuela.

“Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse a planteamientos realizados desde Estados Unidos.

Asimismo, indicó que "por ahora" no tiene contemplado una llamada con Trump y reiteró que "hay colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación”.

Ciudad de México / EFE

