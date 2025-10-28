Shakira, un sueño hecho realidad para el público de la ciudad de Cali

Las primas Diana, Angélica y Daliana Aponte llegaron muy temprano al estadio Pascual Guerrero de Cali, en el suroeste de Colombia, a cumplir el sueño que se prometieron cuando eran niñas: estar en un concierto de Shakira.

Las jóvenes caleñas se vistieron para la ocasión, afinaron sus gargantas y con emoción en su voz prometieron cantar de principio a fin el concierto de la barranquillera, quien hacía 19 años no pisaba la capital del departamento del Valle del Cauca.

"Desde muy chiquitas escuchábamos a Shakira, nos aprendimos las canciones cuando estaban en CD y hoy poderla ver en vivo es un sueño, aún no nos la creemos", aseguró Diana a EFE.

'La Loba' inició su espectáculo cantando varios de sus temas clásicos, con un derroche de energía que contagió de inmediato a los más de 77.000 espectadores que gritaron de emoción al verla salir al escenario.

Palabras

"Estoy feliz de volver a casa, esta es una de las ciudades que más quería visitar durante la gira", anotó Shakira saludando al público caleño que la esperó pacientemente horas para gozar del concierto.

La puesta en escena también contó con la presentación del Grupo Niche, orquesta de salsa que abrió el espectáculo con un variado repertorio que incluyó icónicos temas como 'Cali Pachanguero' y 'Gotas de Lluvia'.

Luego vino la mezcla de voces y de ritmos en los que Niche y Shakira cantaron temas como 'Sin Sentimiento', todo en medio de atronadores aplausos.

"Esto es un sueño, sabíamos que iba a ser emocionante, pero ella supera mis expectativas. La admiro, la amo como artista y como persona", insistió Natalia Cataño a EFE.

Más hits

'Ciega Sordomuda', 'Suerte', 'Antología' y 'Ojos Así' retumbaron en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que dejó el fútbol para darle paso a un show rico en sones, luces y baile.

La emoción no se hizo esperar cuando Shakira interpretó 'Las Mujeres ya no Lloran', 'Soltera' y 'Monotonía', de sus más recientes producciones, donde envió mensajes de amor y apoyo al género femenino.

"Ya saben que lo mío no ha sido fácil en los últimos años, pero de las caídas nadie se salva. Las mujeres cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, sabias y resilientes", insistió la cantante.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la presencia de Shakira en la ciudad, la principal del suroeste de Colombia, representa la internacionalización que vuelve a tener en materia de espectáculos, a lo que se suma la reactivación de la economía a través de la cultura y la música.

"Las dos noches que tendremos a Shakira representan para la ciudad una ocupación hotelera del ciento por ciento y más de 21 millones de dólares para la economía. Llegaron más de 80.000 personas de las cuales el 51 % no son de la ciudad", anotó Eder.

Luces

El espectáculo, cargado de luces, vestuario y baile, demostró que Cali continúa siendo epicentro de buenas noticias en el mundo.

"Cali sabe a caña, huele a tambores y tiene una alegría que contagia. Esta noche somos uno", dijo la artista.

Tras sus presentaciones en Cali, actuará el 1 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, antes de continuar con otros 30 conciertos de la misma gira hasta diciembre.

Con estas fechas, Shakira completa más de 50 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial, que ya ha vendido más de 2,5 millones de boletos y se consolida como el tour latino más grande de 2025.

El espectáculo ocupa el segundo puesto en la clasificación global de giras más taquilleras del año, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

Cali / EFE