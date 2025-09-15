Selecciones de Venezuela ya están en China para afrontar el mundial 3x3 U23

Tanto la selección masculina como la femenina de Venezuela ya están en China para afrontar la Copa del Mundo 3x3 U23 2025, que sube el telón este martes 16 de septiembre.

Según informó la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), la delegación completa partió hacia Xiong'an el pasado sábado 13 y debutarán en la competición el miércoles 17 del presente mes.

Los anzoatiguenses Carlos Fulda y Rubén González integran el equipo masculino, junto a Jhordy Aponte y Pablo Jordán, dirigidos por José Pérez. El femenino está compuesto por Bárbara Pico, Eduglatriz Castro, Jessuana Machado y Nohelia Chile, con José Gallardo al mando de la dirección técnica.

La FVB también indicó que Yeferson Guerra y Miguel Lunar son bajas en el masculino. Ambos integraron el equipo que consiguió el boleto a la cita mundialista, pero no podrán asistir por compromisos con su club en el caso de Guerra, mientras que Lunar estará ausente por lesión.

Emparejamientos

La selección femenina está en el Grupo C junto a Francia (primer rival), Polonia (segundo rival), Argelia (tercer rival) y Alemania (cuarto rival). Los primeros dos desafíos de la fase de grupos se jugarán el miércoles 17 y los otros dos el viernes 19.

Los dirigidos por José Pérez también están en la parcela C, pero con Argelia, Italia, Mongolia y Argentina, contrincantes a los que se enfrentará en ese orden. De igual manera el primer par de choques serán el miércoles y los otros dos el viernes.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo