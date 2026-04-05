Selección nacional de lucha obtuvo cinco medallas en cita panamericana

Una medalla de oro, dos de plata e igual número de bronce para un total de cinco fue la cosecha que obtuvo Venezuela en el recién culminado Campeonato Panamericano de Lucha sub-17 celebrado del 2 al 4 de abril en la Ciudad Deportiva Irving Saladino en Panamá.

Gerardo Blanco, periodista del Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Mindeporte), informó que Haniel Rodríguez, uno de los postulados para ser el abanderado de nuestro país en los próximos Juegos Suramericanos Juveniles de Panamá, consiguió en los 55 kilogramos (kg) en grecorromana la única presea dorada en la que llegó al combate decisivo, luego de ganar sus tres peleas previas por un abrumador dominio en la colchoneta.

En el primer desafío liquidó por superioridad técnica 9-0 en apenas dos minutos al chileno Dante Barras, poco después superó 7-0 al hondureño Dannys González y en la semifinal derrotó 6-1 al estadounidense Jereemy Aiden.

Batalla por el oro

La batalla por el oro fue una revancha para Rodríguez; se vengó de la derrota 9-0 sufrida en cuartos de final en el Panamericano sub-17 de Río de Janeiro 2025 ante el brasileño Lavozier Wadik, que envió al criollo a la ronda de repechaje donde finalmente conquistó la presea de bronce.

Esta vez, el venezolano dominó al amazónico Wadik, subcampeón en 2025, en un combate en el que inició con un marcador de 1-5 en contra en el primer round, pero en el segundo período igualó 5-5, para llevarse el triunfo y la medalla de oro por anotar los últimos puntos del enfrentamiento.

Para Rodríguez fue su segunda medalla dorada en la lucha regional, pues en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre, Bolivia 2024, también subió a lo más alto del podio en la lucha grecorromanaa.

Más preseas

Las preseas de plata la obtuvieron Wilfredo Rodríguez en el estilo libre (60 kg) al ceder en la final 12-1 ante el estadounidense Cooper Mathews, y Asia Sánchez (49 kg) que cayó 10-0 ante la también norteamericana Hailey Kobe.

Los bronces se las colgaron Osnel Tovar (45 kg) en estilo libre y Fabián Córdova en los 71 kg del greco.

Venezuela cerró en el quinto lugar del medallero con un oro, dos platas y dos bronce, que encabezó Estados Unidos (23-4-3), seguido por México (3-6-8) y Puerto Rico (2-1-10).

El próximo reto para la lucha internacional para la nueva generación de la lucha venezolana serán los Juegos Suramericanos de Panamá, donde defenderá el título alcanzado en Rosario, Argentina 2024, con ocho metales dorados.

Caracas / Redacción Web