Selección de baloncesto visita Colombia para un triangular amistoso

La selección de baloncesto de Venezuela visita Colombia para un triangular amistoso que forma parte de la ruta de preparación hacia la Americup 2025, evento que se realizará desde el 22 hasta el 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

El conjunto dirigido por Ronald Guillén estará enfrentando el viernes 15 a su similar de Uruguay, mientras que el sábado 16 chocará contra la tropa cafetera. Ambos desafíos, así como el duelo entre colombianos y charrúas, se disputarán en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

De acuerdo a lo publicado por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), la plantilla que viajó está compuesta por 13 jugadores, pues anunciaron el corte de Carlos Lemus, Fabrizio Pugliatti, Kender Urbina y Jhonny Tovar. Hay que recordar que los jóvenes Andrés Marrero y Jean Aranguren no se incorporaron por compromisos académicos, mientras que Luis "tapipa" Duarte no se presentó ante el llamado.

Mezcla de generaciones

Como era de esperarse desde el anuncio de la preselección, la plantilla que acudirá a la Americup, organizada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), tendrá una mezcla de jugadores de distintas generaciones. Eso independientemente de que el estratega Guillén debe hacer un descarte más, pues solo se pueden inscribir a 12.

Las piezas que se mantienen a disposición del seleccionador nacional son David Cubillán, Windi Graterol, Franger Pirela, Yeferson Guerra, Edwin Mijares, José Ascanio, Yohanner Sifontes, el guanteño Carlos Fulda, Carlos López, Enrique Medina, Elian Centeno, Fernando Fuenmayor y Anyelo Cisneros.

Preparación

Según la FVB, luego del último amistoso en suelo colombiano la selección viaja a Managua, donde enfrentará al local Nicaragua el martes 19 en el último desafío preparatorio antes del arranque del torneo continental, donde debutará contra Canadá.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo