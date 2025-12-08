Seis compromisos se disputaron durante la primera semana de La Copa

Hasta seis compromisos se disputaron durante la primera semana de acción de La Copa, torneo de baloncesto que inició el jueves 4 de diciembre y que se lleva a cabo en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

Cuatro de los ocho equipos disputaron un par de compromisos, pero solo Costeros logró salir airoso en sus dos presentaciones. Primero despacharon a Halcones con Luis Rísquez como figura, mientras que el sábado se impusieron sobre PNB, pero con Edgar "Petare" Martínez en rol protagónico.

Vale destacar que Martínez fue solo una de las varias figuras del baloncesto profesional venezolano que participan en el torneo. Otros fueron Humberto Bompart (Smart), Raymond Roca (Team 23 de Enero) y Carlos Fulda (Costeros).

Resultados

En el duelo inaugural se enfrentaron Smart y Team 23. Allí los "inteligentes" se pasearon para imponerse 82-59, con Bompart como pieza destacada al registrar 18 puntos, seis rebotes y ocho asistencias.

Posteriormente Halcones superó 95-80 a Espejo, con 24 contables de Rubén González para cerrar el primer día de acción.

El viernes 5 de diciembre el telón lo subieron Team 4 Caras y 23 de Enero, con victoria 80-85 para los segundos. Allí Jordan Campos destacó con 16 cartones y siete capturas.

Luego debutó Costeros, que logró un ajustado triunfo 72-71 sobre Halcones, guiados por un inspirado Rísquez que firmó 23 cómputos y siete rebotes.

Más partidos

El sábado 4 Caras logró su primera alegría al vencer 83-71 a Cerezos, con Nicolás Palma como figura sobresaliente al cerrar con 15 puntos y siete capturas.

Finalmente Costeros y PNB se midieron en un duelo de muchas emociones que terminó 76-75 a favor de los primeros, que tuvieron el aporte de 16 contables y ocho rebotes de "Petare" Martínez.

Entre el jueves 11 y el sábado 13 de diciembre continúa La Copa, con seis desafíos más en la segunda semana, donde ya se comenzarán a definir quienes avanzan de ronda y quiénes quedan eliminados.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo