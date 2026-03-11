Sector universitario se unirá a protesta nacional desde los portones de la UDO-Anzoátegui

Representantes del sector universitario de Anzoátegui se unirán, este jueves 12 de marzo, a la protesta convocada por sindicatos y gremios nacionales para exigir aumento de salario y mejores beneficios socioeconómicos.

La jornada de reclamo se llevará a cabo a partir de las 9:00 am en los portones de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Anzoátegui.

Así lo informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del alma máter (Sintraudo), Ignacio Díaz, quien, en una visita a la sede de El Tiempo, en Puerto La Cruz, precisó que en la institución se concentrarán profesores, empleados, obreros y personal administrativo.

"Estamos invitando a todos a participar en este 'portonazo', incluso hacemos un llamado a los estudiantes de la universidad a unirse a la protesta. Tenemos cuatro años sin aumento de salario, ahora quieren eliminar las prestaciones sociales, no se está respetando la contratación colectiva y vamos a seguir exigiendo la derogación del instructivo Onapre", detalló.

Agenda y posible paro

Díaz informó, además, que dependiendo de lo que suceda mañana, tienen previsto realizar una asamblea en la UDO el próximo 25 de marzo, en la cual participarán las diferentes fuerzas vivas y miembros de la sociedad civil "porque el tema salarial es un problema de todos".

"De no tener respuesta en los próximos días, en esa asamblea se podría decidir hacer un paro de 48 horas para después de Semana Santa. Esa es nuestra intención, ir presionando, no queremos aumento en mayo sino ahora. El barril de petróleo ya llegó a $100 y se están haciendo negocios con el oro, entonces queremos una retribución de eso, que se den aumentos salariales", finalizó el representante de Sintraudo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez