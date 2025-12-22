Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU: "Maduro tiene que irse"

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE UU), Kristi Noem, aseguró este lunes que el presidente de Venezuela, "Nicolás Maduro tiene que irse".

La secretaria dio estas declaraciones en una entrevista con la cadena Fox News mientras Estados Unidos incrementa la presión sobre Caracas con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que trasladan crudo venezolano.

Todavía el gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre estas declaraciones que agudizan las tensiones diplomáticas entre ambos países, mismas que se origiraron a raíz de la presencia miltar de EEUU en aguas cercanas a las costas de la nación sudamericana.

Washington / EFE