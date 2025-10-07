Se reunirán con transportistas para abordar denuncias de incumplimiento de nueva gaceta 

Debido a las denuncias que han surgido por incumplimiento de algunos aspectos de la Gaceta Oficial N° 43.218, el presidente del Instituto Autónomo de Transporte Municipal de Sotillo, Johan Hernández, informó que se reunirá con directivos de las diferentes líneas de transporte para abordar este tema y dar cumplimiento a la normativa en relación al pasaje.

"Ya tenemos más de una semana desde que se aplicó el nuevo ajuste y a pesar de que la colectividad, de cierto modo, se ha venido ajustando al precio emanado por la gaceta, vemos con preocupación que hemos tenido denuncia en relación al adulto mayor y las personas con discapacidad (estos no deberían pagar y les están cobrando). También están los estudiantes, que muchas veces los coaccionan al momento de ingresar a la unidad, les indican que hay una capacidad de estudiantes y no les permiten subir al vehículo. En los carros por puestos no les permiten el ingreso, les dicen que deben cancelar completo cuando gozan del beneficio de medio pasaje si está uniformado de lunes a viernes, y los universitarios mostrando su carnet", explicó.

Ante esta situación, Hernández precisó que mañana miércoles tienen planteado realizar un encuentro con presidentes de las organizaciones de transporte que hacen vida en la zona rural del municipio Sotillo, jueces de paz y vecinos, con el fin de escuchar los reclamos relacionados al tema y ofrecer soluciones.

Reunión

El jueves 9, añadió, tendrán una reunión similar con los presidentes de líneas de la parte baja y alta de Puerto La Cruz.

"Hubo otra denuncia en relación al horario nocturno, que según hay compañeros que en lo particular han venido aplicando un aumento de 20% de la tarifa antes de la hora establecida (se debe hacer después de las 8:00 pm). También recibimos una denuncia de que aparentemente algunos conductores no colocan el tarifario completo, sino que lo pican y nada más dejan el precio, y no se ven los deberes de los transportistas y los derechos de los usuarios", acotó.

Para finalizar, el director de Transporte de Sotillo aseguró que por estas irregularidades ya han citado a siete profesionales del volante junto a sus directivos de líneas, quienes posteriormente se han encargado de establecerles su respectiva sanción por el incumplimiento de la gaceta.

"Estamos articulando con presidentes de línea para dar respuesta a la colectividad", dijo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez