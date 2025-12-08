Se definieron los semifinalistas de la Lubanz en Tronconal IV

Durante el fin de semana se llevó a cabo una nueva jornada de la Liga Urbana de Baloncesto Anzoátegui (Lubanz) en la cancha Los Bulls de Tronconal IV y en esta oportunidad se definieron los semifinalistas del torneo.

Entre el jueves y el sábado finalizó la fase de grupos para de inmediato dar paso a tres encuentros de los tercios de final. Todos los choques estuvieron llenos de emoción, con tiempos extras incluídos y se definieron por detalles.

La Academia 52 Marinos, Mutgor, Team 23 de Enero y Team 4 Caras son los quintetos que inscribieron su nombre entre los cuatro mejores del certamen y solo uno de ellos podrá coronarse campeón el próximo sábado 13 de diciembre.

Ronda regular

El jueves 4 de diciembre finalizó la ronda regular de la contienda urbana con un par de compromisos.

Mutgor, que tuvo la flamante incorporación de Kelvin Caraballo (campeón del baloncesto profesional venezolano con Gaiteros del Zulia), superó 70-61 a Vereda Anzoátegui y avanzó invicto a la siguiente fase.

Luego Team 4 Caras venció 81-64 al local Club Los Bulls, pero ambos ya tenían su boleto garantizado a los tercios de final.

Etapa definitoria

El viernes comenzó la etapa definitoria de la Lubanz y el primero que dejó su marca fue Mutgor, al imponerse en un apretado duelo que terminó 79-74 sobre Los Bulls.

La cartelera del día siguiente abrió con un desafío que ofreció emociones de principio a fin y que necesitó de un tiempo extra para definir al ganador. Se trata del careo entre Academia 52 Marinos, que despachó 102-90 a 12 Flash de Anaco.

En el último enfrentamiento de esta ronda Team 23 de Enero batió 82-78 a Team 4 Caras para conseguir el tercer cupo a las semifinales. Sin embargo, el quinteto de la plaza barcelonesa también inscribió su nombre en la instancia previa a la final bajo la figura de "mejor perdedor", pues fue el que cayó con menos puntos de diferencia en su desafío (cuatro).

Definición

El próximo fin de semana se disputarán los partidos de semifinales (viernes) para cerrar con la final el sábado 13 de diciembre y conocer al campeón de la edición Navidad de la Lubanz.

Barcelona / Javier A. Guaipo