Sánchez respeta trabajo de Machado pero no comenta si cree justo su Nobel de la Paz

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este martes su respeto por el trabajo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, pero evitó comentar si considera justo o no que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz.

Sánchez no la felicitó hasta ahora por ese galardón que le otorgaron el pasado 10 de octubre, y al ser preguntado por ello en una entrevista radiofónica en la Cadena SER, señaló que respeta, "y mucho", la labor de Machado, pero que él nunca se pronuncia ni felicita a quienes consiguen los premios Nobel.

Al plantearle si cree justo el galardón para la opositora venezolana, respondió: "No entro a valorarlo".

Deseo

Sí expresó el deseo del Gobierno español de que la situación en Venezuela se normalice y haya un proceso democrático "rotundo".

De la misma forma, recordó el rechazo al reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro se declaró ganador frente al candidato del principal bloque opositor, Edmundo González, comicios en los que la oposición denunció un "gran fraude electoral".

Ante la ausencia de una felicitación expresa de Sánchez a Machado, fuentes del conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, señalaron que no es que no se pronuncie sobre los ganadores del Nobel de la Paz, sino que en el caso de la opositora venezolana está incómodo porque ella hace oposición al gobierno que él defiende.

Madrid / EFE