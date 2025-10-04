Samat realizará operativo especial para registrar a unos 500 contribuyentes que no pagan impuestos

El nuevo superintendente del Servicio Autónomo de Administración Tributaria (Samat) de Cumaná en el estado Sucre, Jean Carlos Ramos, informó que con un censo que realizan desde hace un mes en el sector empresarial, detectaron unos 500 contribuyentes que no tienen una actividad económica formalizada a través de ese canal. La acción se determinó sobre la base de unos 2.229 censados.

Estos comerciantes no cuentan con la patente de actividad económica y no pagan tributos a la administración tributaria local.

Anunció que se realizará una jornada especial de simplificación de trámites, para otorgar sus documentos a estos pequeños comerciantes.

Intención

Ramos adelantó que la intención de este operativo es registrar a estos pequeños empresarios que se las ven difícil para poder ingresar a la base de datos de contribuyentes.

Agregó que también iniciaron los apostamientos y las auditorias fiscales, para frenar la evasión fiscal.

Explicó que a estos contribuyentes se les demostrará la evasión y se les guiará para realizar la declaración de impuestos de forma correcta. “Aquí de lo que se trata es de poder orientar al contribuyente para que lo haga bien”.

Sucre/ Corresponsalía