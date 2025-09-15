El receptor venezolano Salvador Pérez tuvo un fin de semana de ensueño a nivel ofensivo, en la serie que enfrentó a los Reales de Kansas City ante los Filis de Filadelfia en el Citizens Bank Park.

Entre el sábado y el domingo "Salvy" despachó tres cuadrangulares e impulsó ocho carreras, para además entrar en un selecto club entre los peloteros nativos que han pasado por el béisbol de Grandes Ligas.

El carabobeño se convirtió en apenas el cuarto venezolano que supera la barrera de los 300 vuelacercas y en el sexto que rebasa las mil rayitas fletadas, números que fortalecen su ya robusta trayectoria de 14 temporadas en Las Mayores.

Historia

Pese a que a Salvador Pérez le fue muy bien con el madero en la serie de tres desafíos, la novena de la corona solo pudo conseguir una victoria en su visita al equipo cuáquero, y fue el domingo cuando se impusieron 10-3 con cinco remolcadas del careta venezolano.

Pese al par de derrotas que dejan a Kansas City con escasas posibilidades de avanzar a postemporada, "Salvy" vivió momentos especiales al entrar en los libros de historia.

Grandes bateadores venezolanos han pasado por el béisbol de Grandes Ligas, pero "Salvy" es el cuarto que alcanza los 300 jonrones y curiosamente el segundo que lo hace en esta campaña, pues Eugenio Suárez logró el hito en la primera mitad de la zafra.

La selecta lista la lidera Miguel Cabrera con 511 batazos de cuatro esquinas, le sigue Andrés Galarraga con 399, Eugenio Suárez con 321 y cierra el carabobeño con 301.

Pérez también es el sexto nativo que supera las mil impulsadas en el Big Show (1005). Dicho ranking también lo encabeza Cabrera con 1881, segundo es Galarraga con 1425, tercero es Bob Abreu con 1363, cuarto Magglio Ordóñez con 1236 y cierra Víctor Martínez con 1178.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo