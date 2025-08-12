Salvador Pérez dio un paso más hacia los 300 jonrones en Grandes Ligas

La noche del lunes 11 de agosto Salvador Pérez dio un paso más hacia un importante logro en su carrera: alcanzar la cifra redonda de 300 cuadrangulares en el béisbol de Grandes Ligas.

El receptor conectó un vuelacercas importante para la victoria de los Reales de Kansas City con pizarra de 7-4 sobre los Nacionales de Washington. Con ese estacazo de vuelta entera llegó a 21 en la presente campaña y a 294 de por vida en el Big Show, para igualar a Magglio Ordóñez en el cuarto lugar entre los máximos jonroneros venezolanos.

Con poco más de 40 juegos de la temporada regular por disputar, parece cuestión de tiempo para que "Salvy" se convierta en el cuarto nativo con 300 o más jonrones en Las Mayores, club en el que solo están Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399) y Eugenio Suárez (313), aunque este último sigue activo.

Batazo clave

Pérez desapareció la bola por el jardín izquierdo del Kauffman Stadium en el sexto episodio para igualar las acciones momentáneamente 4-4. Sin embargo, el equipo de la corona logró producir dos rayitas más para darle la vuelta al electrónico en ese mismo capítulo y en el séptimo hicieron otra para colocar cifras definitivas.

El careta de fue de 4-2 con dos anotadas y el par de empujadas con las que llega a 68 en la contienda. Su coterráneo y compañero Maikel García cerró de 3-1 con boleto y pisó el plato en dos oportunidades.

Guía

Uno que hasta hace poco también formó parte de Kansas City, pero ahora produce para los Padres de San Diego es el receptor Freddy Fermín. El nativo del estado Bolívar sacudió su primer vuelacercas con la tropa religiosa, que venció 4-1 a los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park.

Además de ser determinante con el madero, Fermín guió el pitcheo de San Diego que limitó a una carrera a los bates de San Francisco. Además, contribuyó para que el también venezolano Robert Suárez concretara su juego salvado número 33 de la temporada.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo