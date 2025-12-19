Salineros jubilados realizarán marcha navideña tras una quincena a la espera de diálogo con la gobernadora

Tras nueve días de protesta continua frente al portón de la Unidad I de la empresa salinera de Araya, en el estado Sucre, los jubilados de la procesadora siguen a la espera de que los llamen a sentarse en una mesa de negociación, que les permita seguir percibiendo los beneficios económicos y sociales que les admitieron en varias actas convenios firmadas con el patrón, en este caso la operadora y la gobernación, a través de Corposucre.

Mediante un comunicado emitido este viernes, la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya, informó al público local, regional y nacional, que siguen a la espera de una respuesta a sus peticiones.

“Le exigimos a la Presidenta de Corposucre y Gobernadora del estado Sucre que honre todos los acuerdos establecidos en el Acta Convenio firmada por el Estado y la directiva del gremio de los jubilados salineros”.

“Los jubilados de Araya continúan con mucha paciencia, en espera de respuestas por parte de la gobernadora y presidenta de Corposucre Johana Carrillo, para darle solución al conflicto”.

Sin renuncia

Aníbal Núñez, presidente de la asociación, ratificó que no renunciarán a sus derechos adquiridos, entre ellos la homologación y el complemento producto de la producción, que les adeudan desde marzo.

Anunció que harán una marcha pacífica el 22 de diciembre, por las calles de Araya, acompañados de familiares y amigos, porque no están solos e insistió en que la información está llegando a instancias superiores. Dijo que este año pasarán unas fiestas tristes. “Somos seres humanos que vivimos y respiramos y que trabajamos toda la vida en esa industria”.

Con la acción se despedirán hasta enero, cuando retomarán, en caso de no conseguir resultados positivos. Afirmó el sentido de pertenencia sobre la empresa. “Las salinas de Araya no son de Corposucre, ni mucho menos de Mónica Velasco, ni son de la gobernación, ni de esa empresa que está aquí, ni de las que se han ido. Son un patrimonio del pueblo de Araya y nosotros somos garantes de vivir de los beneficios que nos corresponden por ley”.

Sucre / Corresponsalía