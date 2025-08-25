Rusia premiará con 375.000 dólares al ganador del festival Intervisión

El ganador del festival de la canción Intervisión, que se celebrará en septiembre próximo en Moscú, se llevará un premio de 30 millones de rublos, unos 375.000 dólares, informaron las autoridades de la nación europea.

Según el Ministerio de Exteriores, el ganador del concurso también será galardonado con un trofeo en forma de copa.

La elevada suma del premio es un incentivo para los participantes, que contribuye además al aumento del prestigio del evento, dijo a la agencia TASS el director del Departamento de Cooperación humanitaria multilateral de la Cancillería rusa, Alexandr Alimov.

Intervisión, que tendrá lugar el 20 de septiembre, contará con la participación de representantes de 21 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Colombia.Venezuela.

Latinoamérica estará representada en este certamen, la alternativa a Eurovisión, por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia) y Zulema Iglesias Zalazar (Cuba).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Vietnam, Egipto, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Serbia, Estados Unidos, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia, representada por el cantante Shamán.

Moscú / EFE