Rusia otorga primer premio 'Mariposa de diamantes' a largometraje venezolano 'Alí Primera'

El largometraje venezolano 'Alí Primera' del realizador Daniel Yegres recibió este jueves el primer premio 'Mariposa de diamantes', certamen creado por el reconocido director de cine ruso Nikita Mijalkov.

El premio, consistente en una estatuilla alegórica y un diamante extraído en la región rusa de Yakutia, valorado en 250.000 dólares, fue entregado por la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

El largometraje venezolano obtuvo la mariposa de diamantes / Foto: EFE

El premiado director, Daniel Yegres, dedicó su triunfo al pueblo venezolano que en estos momentos "enfrenta las amenazas" de Estados Unidos.

Obra

El filme, estrenado en 2024, narra la historia del reconocido cantautor venezolano Alí Primera (1941-1985), considerado uno de los íconos más relevantes de la música folclórica de su país y del movimiento de la nueva canción en América Latina.

'Mariposa de diamantes' es, según la entidad organizadora, la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas, "un nuevo premio que se convertirá en un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones culturales y la amistad entre los pueblos, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo del arte cinematográfico y el entendimiento mutuo".

Esta iniciativa fue propuesta por Mijalkov en 2022 pero solo cuajó tres años después, tras ser anunciada durante el pasado Festival Internacional de Cine de Moscú.

Premio

El ganador del premio al mejor filme recibirá un premio equivalente a un millón de dólares, mientras que los ganadores de las demás nominaciones, galardones de 250.000 dólares.

En el evento participaron no solo representantes de países euroasiáticos, sino de otros como Venezuela, Cuba, Senegal, Sudáfrica, Pakistán, Indonesia e Irán.

Moscú / EFE