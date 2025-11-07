viernes
, 07 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Rusia cree que una agresión de EE.UU. contra Venezuela agravaría la situación

noviembre 7, 2025
Rusa manifestó su respaldo al gobierno de Maduro / Foto: Cortesía

Rusia volvió este viernes a advertir contra cualquier agresión militar a Venezuela, a raíz de las amenazas de Washington al país latinoamericano.

"Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente dentro del marco jurídico", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en rueda de prensa.

Zajárova subrayó que la posición de apoyo ruso a Caracas se mantiene invariable.

"Reafirmamos nuestro firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de la soberanía nacional. En el contexto actual, mantenemos un contacto estrecho y constante con nuestros amigos venezolanos", apuntó.

Este miércoles, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló que Rusia y Venezuela mantienen todos los canales de contacto abiertos a raíz de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.

Riabkov enfatizó que "el despliegue injustificado" de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando "grandes tensiones" y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington.

El Kremlin eludió previamente comentar si Rusia ofrecerá ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministro de misiles, radares y aviones.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su país y Rusia están "avanzando" en una cooperación militar que describió como "serena y muy provechosa" y que -aseguró- "va a continuar".

Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las "amenazas" de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una "comunicación diaria y permanente" con el de Vladímir Putin sobre "muchos temas en desarrollo", entre ellos, el militar.

Mientras, el diputado ruso Alexéi Zhuravliov aseguró en declaraciones a la prensa local que Moscú ya está suministrando ayuda militar a Venezuela.

"Según las últimas informaciones, los sistemas rusos Pantsir-S1 y Buk-M2E fueron entregados a Caracas en aviones de transporte Il-76 hace apenas unos días", dijo Zhuravliov el fin de semana.

Moscú / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram