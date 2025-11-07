Rusia cree que una agresión de EE.UU. contra Venezuela agravaría la situación

Rusia volvió este viernes a advertir contra cualquier agresión militar a Venezuela, a raíz de las amenazas de Washington al país latinoamericano.

"Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente dentro del marco jurídico", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en rueda de prensa.

Zajárova subrayó que la posición de apoyo ruso a Caracas se mantiene invariable.

"Reafirmamos nuestro firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de la soberanía nacional. En el contexto actual, mantenemos un contacto estrecho y constante con nuestros amigos venezolanos", apuntó.

Este miércoles, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló que Rusia y Venezuela mantienen todos los canales de contacto abiertos a raíz de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.

Riabkov enfatizó que "el despliegue injustificado" de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando "grandes tensiones" y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington.

El Kremlin eludió previamente comentar si Rusia ofrecerá ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministro de misiles, radares y aviones.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su país y Rusia están "avanzando" en una cooperación militar que describió como "serena y muy provechosa" y que -aseguró- "va a continuar".

Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las "amenazas" de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una "comunicación diaria y permanente" con el de Vladímir Putin sobre "muchos temas en desarrollo", entre ellos, el militar.

Mientras, el diputado ruso Alexéi Zhuravliov aseguró en declaraciones a la prensa local que Moscú ya está suministrando ayuda militar a Venezuela.

"Según las últimas informaciones, los sistemas rusos Pantsir-S1 y Buk-M2E fueron entregados a Caracas en aviones de transporte Il-76 hace apenas unos días", dijo Zhuravliov el fin de semana.

Moscú / EFE