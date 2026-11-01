Rosales ratifica su respaldo a María Corina Machado y pide no desaprovechar la oportunidad de cambio

El presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) y exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, ratificó su respaldo a la dirigente opositora María Corina Machado y pidió concretar la transición política en Venezuela, según informó El Impulso. Lo dijo durante las actividades religiosas de la bajada de la Virgen de Chiquinquirá, en Maracaibo.

Consultado por la prensa sobre Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, Rosales respondió que el objetivo debe ser defender los intereses nacionales y respetar la voluntad de los venezolanos. “Nosotros apoyaremos a María Corina o a quien represente el cambio para Venezuela”, afirmó, y destacó el respaldo popular que, a su juicio, tiene la dirigente.

Rosales insistió en mantener la unidad, actuar con sensatez y aprovechar el momento político tras casi tres décadas de hegemonía.

“Pidámosle a la Virgen para que esta oportunidad que tiene el país de cambiar después de 27 años no la vayamos a desaprovechar ni la vayamos a perder”, dijo. Agregó que “esa rendija que se abrió en el camino” debe servir para que Venezuela “se reencuentre con la paz, con la felicidad y con la prosperidad”.

El dirigente señaló que los acontecimientos recientes plantean desafíos a los actores políticos y pidió actuar con equilibrio, madurez y altura. Reiteró que el propósito debe ser garantizar una transición pacífica y promover el reencuentro entre los venezolanos.

Maracaibo / Redacción Web