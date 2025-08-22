Ronnie Williams lucirá la franela de Tigres de Aragua

La gerencia de Tigres de Aragua anunció la contratación del experimentado derecho Ronnie Williams, quien integrará la rotación del club en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según el departamento de prensa de la LVBP, el estadounidense, de 29 años de edad, es todo un trotamundos. Además de actuar en Ligas Menores durante ocho años, con las organizaciones de San Luis (2014-2019) y San Francisco (2021-2022), ha incursionado en Corea del Sur y México, durante el verano boreal, mientras que durante el invierno se ha uniformado en Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

En la temporada 2024-2025, fue cesanteado por Leones del Caracas, luego de cubrir apenas 3.1 innings en dos aperturas. Más tarde se unió a los Indios de Mayagüez y también tuvo una actuación fugaz.

Pasantía en México

Williams viene de lanzar en 2025 con Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Con esos equipos, dejó balance de 4-4, con 5.91 de efectividad (64.0 IP/42 CL) y 1.67 de WHIP, en 32 relevos. Un desempeño que incluyó 36 boletos y 53 ponches.

“Es un brazo poderoso con una recta de 99 mph, que aportará en gran medida a la rotación del mánager 'Ozzie' Guillén, además de contar con la versatilidad de contribuir al bullpen, en caso de ser requerido”, aseguró la nota de prensa de Aragua.

Maracay / Caracas / Redacción Web