Rondón lidera la convocatoria de Venezuela para los últimos duelos del premundial

José Salomón Rondón lidera la amplia convocatoria de la selección de fútbol de Venezuela de cara a los últimos dos compromisos de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Este miércoles 27 de agosto de 2025 la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) hizo pública la lista de 32 futbolistas citados por el seleccionador Fernando "Bocha" Batista, pensando en los enfrentamientos contra Argentina en Buenos Aires el 4 de septiembre y Colombia en Maturín cinco días más tarde.

Yangel Herrera (posible lesión) es la ausencia más llamativa para estos desafíos donde La Vinotinto se juega la clasificación al repechaje mundialista. Vale recordar que la oncena nacional tiene 18 puntos y ocupa el séptimo lugar de la tabla clasificatoria, con Bolivia como más cercano perseguidor con 17 contables.

Citados

Entre los 32 citados por Batista hay cuatro arqueros: el titular indiscutible Rafael Romo, Wuilker Faríñez, Alain Baroja y probablemente una de las sorpresas, que es la aparición de Christopher Valera, guardameta del Deportivo La Guaira.

Para la línea defensiva fueron 10 los llamados: Jon Aramburu, Wilker Ángel, Miguel Navarro, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Josua Mejías, Carlos Vivas, Christian Makoun, Ronald Hernández y Alexander González.

En la mitad de la cancha el panorama es más amplio, pues están Cristian Cásseres Jr., Telasco Segovia, José Andrés "Brujo" Martínez, Tomás Rincón, Leonardo Flores, Daniel Pereira, Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Eduard Bello, Jhon Murillo, Gleyker Mendoza, Matías Lacava, el anzoatiguense David Martínez y Jorge Yriarte.

Como delanteros puros el seleccionador nacional mantuvo su línea de solo llamar a tres y en esta oportunidad fueron Rondón, Josef Martínez y Kevin Kelsy, que ingresó en el lugar que últimamente venía ocupando Jhónder Cádiz.

Apercibidos

La amplia convocatoria da cabida a pensar que Batista podría utilizar un 11 titular mixto entre jugadores habituales y algunas novedades contra Argentina, con el fin de guardar algunos jugadores para el juego de vida o muerte contra Colombia en Maturín.

Hay que recordar que Venezuela tiene piezas fundamentales apercibidas, que en caso de jugar contra La Albiceleste y ser amonestados, se perderían el desafío ante los cafeteros. Ellos son Rafael Romo, Rondón y Wilker Ángel.

Otros que también tienen cartulina amarilla son Tomás Rincón, Eduard Bello, Jhon Murillo, Alexander González, Josua Mejías y Josef Martínez. Además, ya de entrada Segovia y "Brujo" Martínez no estarán ante la selección argentina precisamente por cumplir un partido de sanción, pero estarán disponibles para el partido frente a Colombia.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo