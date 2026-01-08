Rodríguez: Relaciones económico-comerciales entre EE.UU. y Venezuela “no son extraordinarias, ni irregulares”

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, salió al paso este miércoles a los señalamientos que han circulado desde distintos sectores, sobre el reciente acercamiento económico entre Venezuela y Estados Unidos.

“No son extraordinarias ni irregulares, las relaciones económico-comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela”, dijo durante un acto realizado en el Palacio de Miraflores para recibir la notificación formal del inicio periodo legislativo 2026-2031.

Rodríguez indicó que en este momento hay “mucho maniqueísmo” en torno a los acuerdos energéticos registrados entre Miraflores y la Casa Blanca, luego de la captura y traslado a EE.UU. del mandatario Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero.

“Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones (binacionales) que nunca había ocurrido en nuestra historia”, apuntó la presidenta encargada antes de subrayar que los vínculos económicos de Venezuela siempre han sido “diversificados” y que el Gobierno continuará tendiendo las manos a “todos los países del mundo para el relacionamiento y la cooperación energética”.

El pasado martes, el presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para que EE.UU. los venda a precio de mercado y controle las ganancias.

Posteriormente, Pdvsa emitió un comunicado en el que informó sobre las “negociaciones para la venta de volúmenes de crudo” a la nación del norte con “criterios de beneficio para ambas partes”. De igual forma, Trump indicó que con los recursos del nuevo acuerdo petrolero, Venezuela sólo comprará productos e insumos estadounidenses.

La mandataria encargada matizó la actual coyuntura señalando que “Venezuela no está en guerra”.

“Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear. Esa es la diferencia”, subrayó.

Detalló que 71% de las exportaciones nacionales están concentradas en ocho países, y de ese 71%, el 27% tiene por destino los Estados Unidos.

“Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Así debe ser, es lo correcto. Y Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como lo debe tener con el Asia, con el África, con el Medio Oriente, con Europa”, explicó.

Ley de Convivencia y Paz

El acto realizado en Salón Simón Bolívar del palacio presidencial contó con la presencia del jefe de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, y una representación de diputados, incluyendo integrantes de la bancada opositora, entre ellos: Timoteo Zambrano (Cambiemos), Bernabé Gutiérrez (AD), José Brito (Primero Justicia), Stalin González (UNT) y Antonio Ecarri (Lápiz).

La mandataria encargada dijo que los recientes ataques de Estados Unidos estuvieron fundamentados en falsos argumentos como la existencia del narcotráfico, la vulneración de la democracia y los derechos humanos.

“Esas eran las excusas porque lo que sí ha estado presente, siempre, es que el petróleo de Venezuela debe ser entregado al norte global. Nosotros aquí hemos tenido una postura muy clara: Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales”, puntualizó.

Rodríguez aprovechó para anunciar las nuevas normativas que desde el Ejecutivo se promoverán para su aprobación por parte del Poder Legislativo, incluyendo: la Ley de Minas, Ley del Comité de Exportaciones e Importaciones, Ley de los Derechos Socioeconómicos -que buscará avanzar en la formación de precios acordados entre los sectores privados y público-, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Inteligencia Artificial, Ley de la Medicina Natural, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Ciberseguridad y la Ley del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de impulsar y promulgar una Ley de Paz y Convivencia.

“Esta es una (normativa) en la que quiero poner empeño personal. Una ley que permita a los venezolanos tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país. De lo que significa la tranquilidad política, económica y social. De lo que significa la convivencia. Así como no se puede permitir un parlamento al servicio de poderes extranjeros, no se puede permitir expresiones sociales, políticas, económicas, extremistas ni fascistas. Porque han derivado en situaciones muy peligrosas para la vida de esta República”.

Rodríguez alertó que la “derivación del extremismo ha llevado a tener factores que, arrodillados, ofrecen nuestro país, ofrecen nuestras riquezas y comprometen nuestra independencia y nuestra soberanía nacional”.

“Llamo a todos los factores políticos del país, llamo a nuestra bancada nacional y a los opositores de Venezuela. Espero que, en conjunto y en unión, avancemos hacia una dirección, a sanar lo que ha sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela. Hay que sanar la herida que dejó, muy profunda en nuestro pueblo, el ataque del 3 de enero, que fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y el fascismo venezolano. No se puede permitir”, finalizó.

Caracas / Rodolfo Baptista