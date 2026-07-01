Rescatistas salvadoreños laboran en La Guaira para extraer a un ciudadano atrapado debajo de escombros

Nayib Nukele, presidente de El Salvador, informó en redes sociales que un grupo de rescatistas de su país realiza labores para lograr la extracción de Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años de edad, quien se encuentra atrapado bajo los escombros del Centro Comercial Galerías Playa Grande, ubicado en La Guaira.

La edificación de nueve pisos se desplomó a raíz del doblete sísmico que se registró en Venezuela el 24 de junio de 2026. El ciudadano se aferra a la vida y mantiene contacto con los salvadoreños que laboran desde hace 58 horas para tratar de sacarlo de una estructura inestable que ha sido afectada por las réplicas tras los terremotos de la semana pasada, así como por la acción de las lluvias.



A los funcionarios de El Salvador, que abrieron un nuevo túnel para tratar de acceder al sitio donde se encuentra el individuo pues el primero que cavaron no les permitió avanzar más rápido, los acompañan médicos provenientes de Chile que ayudan a mantenerlo hidratado.

La Guaira / Redacción Web