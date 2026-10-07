República Dominicana refuerza la vigilancia ante posible brote de peste neumónica en Rusia

República Dominicana reforzó de manera preventiva la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos ante un posible brote de peste neumónica en Rusia, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública.

Las autoridades intensificaron la identificación y el seguimiento de viajeros procedentes de zonas de riesgo con el propósito de facilitar la detección y notificación oportuna de cualquier caso sospechoso, de acuerdo con los protocolos establecidos, precisó la institución en un comunicado.

Respecto al fallecimiento de una mujer rusa en Siberia por un posible caso de peste neumónica, el ministerio aclaró que no hay confirmación oficial de las causas del deceso y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el seguimiento de la situación y ha solicitado información adicional a Rusia.

Según medios locales rusos, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada 'Yersinia pestis', en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

República Dominicana, agregó la nota, no es un país donde la peste sea una enfermedad endémica o habitual, aclaró la cartera de Salud, que recordó que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen focos naturales de peste identificados en Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Perú, aunque esto no significa que actualmente haya brotes activos en esos territorios.

Por ello, indicó que el refuerzo de la vigilancia es una medida preventiva habitual ante eventos sanitarios de interés internacional y no significa que exista transmisión de peste neumónica ni que se haya detectado algún caso en el país .

Salud Pública llamó a la población a conservar la calma y aseguraron que el país mantiene activas sus capacidades de vigilancia y respuesta ante emergencias sanitarias internacionales.

Santo Domingo / EFE