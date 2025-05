Reportan que la unidad de aseo urbano de Aragua de Barcelona está inoperativa por falta de gasoil

Vecinos de la población de Aragua de Barcelona, en la zona centro de Anzoátegui, reportaron que la situación por la acumulación de basura en diferentes sectores de la población es crítica debido a que el servicio de aseo urbano no está funcionando desde hace ocho días.

Según los testimonios de los afectados, quienes prefirieron omitir sus nombres, la unidad recolectora se paralizó el 22 de abril por falta de batería. Posteriormente, luego de ser solventado ese problema, fue puesta en funcionamiento, pero sólo por dos horas.

"Luego de que le conectaron la batería, empezó a trabajar el martes pasado, pero a las dos horas dejó de funcionar porque se quedó sin gasoil. Hasta ahora continúa así y la basura se sigue acumulando, principalmente en el sector mercado municipal que está en pleno casco urbano del pueblo", relató un residente que prefirió omitir su nombre.

Se pudo conocer que la falta de combustible se agudizó en esa jurisdicción debido a que la única estación de servicio que surte a los usuarios, ubicada en el sector Buenos Aires, en la troncal 13, se encuentra cerrada desde hace casi tres semanas por motivos que se desconocen.

"Entendemos que no hay gasoil en Aragua, pero lo que es increíble es que la alcaldía no haya movilizado algún vehículo para traer el combustible desde otro municipio cercano como Anaco o Santa Ana. Eso no se entiende", comentó uno de los pobladores.

Otros afectados

Los vecinos señalaron que la situación también está perjudicando a los trabajadores del campo, pues la mayoría de las máquinas que se usan para trabajar las tierras funcionan con ese combustible.

"Prácticamente están comenzando las lluvias y es cuando más se necesitan esas máquinas en los hatos y siembras. Ojalá que se solucione pronto ese problema y que vuelvan a surtir gasoil aquí en Aragua de Barcelona", acotó uno de los vecinos.

Aragua de Barcelona / Danela Luces