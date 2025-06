Reportan que en ambulatorio de Santa Rosa no hay oxígeno

En el ambulatorio de Santa Rosa no disponen de oxígeno para atender emergencias médicas y la ambulancia no puede ser movilizada para buscar este gas debido a que no tiene combustible.

Así lo reportaron familiares de pacientes que acudieron este domingo 1 de junio al centro asistencial, quienes prefirieron omitir sus nombres, y exhortaron a las autoridades competentes a solucionar esa carencia y evitar hechos lamentables.

"No contar con oxígeno para atender alguna emergencia médica puede ser fatal para cualquier paciente. Es prioritario y urgente que se busque una solución y que puedan llevar esas bombonas lo más rápido posible para no poner en riesgo a las personas que necesitan atención urgente como los casos de pacientes con un problema cardíaco o un ataque de asma", dijo uno de los familiares.

Los pobladores comentaron que ni siquiera el cilindro de oxígeno de la ambulancia que presta servicio a la población está surtido.

"No sé si hoy se mantiene esa misma situación, pero ayer domingo no había manera de solucionarlo. Lo peor es que la ambulancia tampoco tenía gasolina para ir a llenar los cilindros. Cualquier persona podría morirse por esa situación", agregó otro de los residentes.

La comunidad pidió a las autoridades en materia de salud que gestionen una pronta solución al problema para evitar que los pacientes se vean perjudicados.

Santa Rosa / Danela Luces