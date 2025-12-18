Reportan fluctuación de electricidad en varias entidades de Venezuela

Medios de comunicación nacionales e internacionales informaron que durante la tarde de este jueves se registró una fluctuación de electricidad que afectó a varias entidades de Venezuela.

Las zonas afectadas fueron Zulia, Distrito Capital, Miranda Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy, Táchira, La Guaira, Guárico, Mérida, Trujillo, Aragua, Lara, Portuguesa, Falcón y Barinas.

De acuerdo con Caraota Digital, esta falla de luz se produjo alrededor de las 3:30 pm de este 18 de diciembre de 2025 y todavía las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se han pronunciado sobre el tema, razón por la que se desconoce la causa de esta situación que generó molestias en algunos ciudadanos que expresaron su molestia en redes sociales.

Valencia / Redacción Web