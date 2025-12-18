jueves
, 18 de diciembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Reportan fluctuación de electricidad en varias entidades de Venezuela

diciembre 18, 2025
Corpoelec no se ha pronunciado sobre la causa de la falla de electricidad / Foto: Caraota Digital

Medios de comunicación nacionales e internacionales informaron que durante la tarde de este jueves se registró una fluctuación de electricidad que afectó a varias entidades de Venezuela.

Las zonas afectadas fueron Zulia, Distrito Capital, Miranda Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy, Táchira, La Guaira, Guárico, Mérida, Trujillo, Aragua, Lara, Portuguesa, Falcón y Barinas.

De acuerdo con Caraota Digital, esta falla de luz se produjo alrededor de las 3:30 pm de este 18 de diciembre de 2025 y todavía las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se han pronunciado sobre el tema, razón por la que se desconoce la causa de esta situación que generó molestias en algunos ciudadanos que expresaron su molestia en redes sociales.

Valencia / Redacción Web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram