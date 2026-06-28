Reportan fallecimiento de chofer que trasladó ayuda humanitaria hasta La Guaira 

En horas de la tarde de este domingo 28 de junio, se conoció que el señor Jorge Velásquez, quien voluntariamente utilizó su camión para trasladar insumos a los damnificados de La Guaira, falleció en un accidente de tránsito.

El llamado "chofer solidario" salió, en días recientes, desde el centro de acopio, ubicado en Playa Mansa, Lechería, y se trasladó hacia la zona afectada, donde entregó donativos.

Trascendió que Velásquez sufrió el accidente de regreso al estado Anzoátegui, mientras avanzaba por la Troncal 9, a la altura de El Guapo, en Miranda, este domingo.

Esta noticia conmovió a más de uno en el estado Anzoátegui. Incluso, se conoció que en Playa Mansa, los colaboradores del centro de acopio de insumos le dedicaron un minuto de silencio este domingo.

"Le tocó morir haciendo algo grande: salvando tantas vidas", comentaron algunos de los voluntarios.

Puerto La Cruz / Redacción Web